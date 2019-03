Madagascar: Rajoelina veut aider les employées de maison malgaches au Koweït

A Madagascar, le président de la République dit vouloir venir en aide aux employées de maison malgaches travaillant au Koweït. Dans une vidéo bien préparée et publiée sur le compte Facebook d’Andry Rajoelina, on voit ce dernier faire un appel vidéo avec ces travailleuses domestiques au Koweït très souvent maltraitées par leurs patrons et dont les témoignages sont assez rare.