Madagascar: dans l'attente de la démission du président Rajaonarimampianina

A Madagascar, on s'attend aujourd'hui à la demission du président de la République. Hery Rajaonarimampianina a en effet annoncé qu'il se présenterait pour un second mandat. Or, la Constitution exige que le chef de l'Etat démissionne 60 jours avant le premier tour du scrutin. Un premier tour qui a été fixé au 7 novembre.