Madagascar: des fortes pluies provoquent de nombreux dégâts et des déplacés

En quatre jours, les fortes pluies qui se sont abattues sur la Grande Ile ont fait près de 1 600 déplacés, la plupart au Nord dans les régions de Boeny et de Sofia. Depuis le début des précipitations, plusieurs routes et maisons sont plongées sous les eaux. Sandrine, habitante de l’île de Nosy Be.



« Il y a tellement de pluie que l’eau rentre dans la maison, ce sont des maisons qui sont dans les bas quartiers. Il y a des ponts qu’on peut même plus traverser, car il y a trop d’eau. Dans les allées où les chemins qui sont en terre, là, il y a trop de boue et on ne peut plus passer. »



Une situation qui a paralysé une partie de l’île ces derniers jours mettant à l’arrêt, par endroits, les activités scolaires.



Pour l’heure, les dégâts s’étendent sur 9 des 23 régions que comptent Madagascar. Submergées, quatre routes sont actuellement coupées. Dans la région de Boeny, un barrage hydro-agricole a cédé devant la crue d’une rivière. À Ambatondrazaka, grenier rizicole de Madagascar, des dizaines d'hectares de rizières ont été détruites.



Dans les prochaines heures, la Grande Ile est appelée à la vigilance. Avant un retour à un temps sec ce lundi 22 janvier, « il faut s’attendre à des activités orageuses un peu partout dans le pays », prévient Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste à Météo Madagascar.



Particulièrement exposée, la région Diana au nord, est en alerte jaune « fortes pluies ». Ses habitants sont d’ores et déjà appelés à évacuer les zones susceptibles d’être inondées.