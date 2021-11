Madagascar: une approche novatrice pour soigner les enfants malnutris

Deux ans que la situation dans le Grand Sud ne fait qu’empirer. À l’heure actuelle, 1,5 million de personnes se trouvent en situation d’urgence alimentaire et un million d’entre elles dépendent entièrement de l’aide alimentaire pour se nourrir. La population est en mode survie. Les familles n’ont d’autre choix que de faire passer les corvées domestiques, comme aller chercher de l’eau, trouver de la nourriture, avant les soins aux enfants malnutris.



Pour Christian Rafamatanantsoa, spécialiste en réadaptation au sein du programme Humanité et inclusion (HI), il y a donc urgence. Ces petits patients doivent être pris en charge pour leur éviter des séquelles irréversibles sur leur développement psychomoteur.



« Notre approche, chez HI, c’est de traiter la malnutrition en couplant la renutrition avec la thérapie de stimulation. On travaille sur des jeux pour pouvoir stimuler le cerveau et le corps de l’enfant. L’idée c’est de lui apprendre des mouvements, des postures, pour qu’il puisse après au moins faire les gestes de base comme tenir une cuiller, porter un aliment à sa bouche. On travaille aussi sur ses émotions et ses communications pour favoriser son développement psychologique », explique Christian Rafamatanantsoa.