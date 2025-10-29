Madiambal Diagne fait de graves révélations et menace de divulguer des secrets sur le Pm, Ousmane Sonko

Le journaliste Madiambal Diagne, visé par un mandat d'arrêt international, a fait de graves révélations lors d'un entretien téléphonique avec le journaliste Babacar Fall et sur l'émission « Rfm matin » de ce mercredi. Selon lui, les autorités sénégalaises, et en particulier le Premier ministre, Ousmane Sonko, cherchent à le réduire au silence par crainte qu'il ne divulgue des informations sensibles. « Ils ont peur que je divulgue la vérité. Mais cette vérité sera révélée au grand jour. Je parlerai à tous les médias nationaux comme internationaux », a-t-il prévenu.



M. Diagne a déclaré : « Ousmane Sonko a peur que je révèle certaines choses. Il a peur que, lorsque je sortirai du pays, je révèle des choses sur lui. Au cours d'une réunion, il s'en est pris à Me Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur, pour son laxisme après ma sortie du territoire ».



Il a ensuite détaillé le contenu de cette réunion : « Sonko a dit lors de cette rencontre que je détienne les dossiers sur le marché de l'armement, l'affaire Sweet Beauté avec Ndèye Khady Ndiaye ».



Pour l'homme d'affaires, Ousmane Sonko cherche avant tout à empêcher la divulgation du « marché de l'armement » ou d'« images de lui qui ne sont pas beaux à voir ».



Toutefois, Madiambal Diagne a affirmé détenir bien d'autres informations : « Certes j'ai tous ces dossiers, mais si je devais divulguer des choses sur lui, ce serait autre chose que ces affaires ».



Le journaliste a expliqué avoir un moment de retenue. Il a indiqué avoir informé le Général Birame Diop, ministre des Forces armées, que ces dossiers n'étaient pas sa priorité immédiate. « Je ne suis pas sur cette lancée. Où du moins, ce n'est pas le moment pour gérer ces dossiers. Si je devais les rendre publics, ce serait le jour où je n'aurais plus le choix », a-t-il assuré.



L'affaire Ellipse Projects et les accusations contre Me Ciré Clédor Ly



Madiambal Diagne a également rappelé un élément clé du scandale qui le poursuit , l'attribution sans appel d'offres du marché public de 250 milliards de F CFA à la société Ellipse Projects pour la construction de palais de justice et d'infrastructures pénitentiaires.



Il a révélé que Me Ciré Clédor Ly, l'avocat d'Ousmane Sonko, a également été l'avocat d'Ellipse Projects après l'accession du Pastef au pouvoir. Selon lui, Me Ly a « tenté d'antidater le contrat pour leurrer les gens. Mais j'avais déjà le premier contrat ». Soulignant que "c'est Me Ciré Clédor Ly, lui-même qui a présenté Olivier Picard, le patron d'Ellipse Projects, à Ousmane Sonko.



Selon M. Diagne, avant que le gouvernement n'ouvre les hostilités contre lui, Me Ciré Clédor Ly serait allé en France pour dire à Ellipse Projects que « vous n'intéressez pas le gouvernement du Sénégal, mais celui qui intéresse le gouvernement c'est Madiambal Diagne qui avait une relation avec Macky Sall ».



Un dossier « politique »

Pour le patron de presse, toutes ces manœuvres prouvent la nature politique de son affaire. « On veut ma tête, on veut la tête de Madiambal, c'est pourquoi on fabrique un dossier comme tel. Je ne l'accepterai pas », a-t-il conclu.



