Madiambal Diagne se décharge sur Teliko et exige un procès public contre le juge

Madiambal Diagne continue sa « guerre » contre le président de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS). Condamné à trois ferme de prison pour diffamation en Première instance, le patron de Avenir Communication a reçu du ministre de la Justice une réponse favorable à sa demande de poursuivre le juge Souleymane Teliko pour diffamation.



Mais alors que le dossier est pendant en justice, Madiambal multiplie les sorties médiatiques pour gagner la bataille de l’opinion. En plus de ses chroniques hebdomadaires au vitriol, il est invité sur des plateaux de grande audience pendant lesquels il s’attaque à son vis-à-vis.



Invité à l’émission Jury Du Dimanche (JDD) ce 04 juillet 2021, le journaliste a affirmé que lors du procès en première instance de diffamation qui l’opposait à Téliko, le magistrat avait insinué à la barre que Madiambal Diagne était trempé dans une histoire de viol et d’escroquerie. Il affirme avoir alors demandé au président du tribunal que cette déclaration de Téliko soit mentionnée sur le primitif d’audience. Mais, qu’à sa grande surprise, elle n’y figurait pas. Ce qu’il considère comme une fuite en avant de part de Souleymane Téliko qu’il accuse d’avoir bénéficié des faveurs de ses collègues juges sur ce différend qui les oppose.



« Pendant le procès, quand il a sorti ces âneries, honnêtement, j’ai dit au tribunal que je demande solennellement que cette déclaration soit consignée sur le primitif d’audience, parce que je voudrais lui donner une suite judiciaire. C’était aussi la dernière requête de mon avocat. Qu’est ce qui s’est passé ? J’ai demandé l’extrait du primitif, je l’ai reçu avant-hier (vendredi), et cette déclaration n’y figure pas. Donc, cela montre une collision manifeste du tribunal qui a voulu protéger et sauver Souleymane Téliko. Mais, ils n’y arriveront pas », a-t-il déclaré sur les ondes de i-Radio.



Mais, Madimabal Diagne, qui ne compte pas lâcher du lest, va user d’autres voies pour faire comparaitre Souleymane Téliko à la barre. « Depuis qu’il a sorti ces bêtises de viol et d’escroquerie, il n’a pas daigné me parler. Il a pensé que s’il brandissait ma condamnation devant la presse, cela suffirait. Cela ne suffira pas. Cette histoire, je vais la poursuivre jusqu’au bout. Je ne laisserai personne ternir mon image. Je n’ai que ma crédibilité. Et j’y tiens comme la prunelle de mes yeux », déclare le journaliste.



Qui poursuit en affirmant qu’une sommation sera envoyée à Téliko dès demain lundi. « J’ose espérer que Souleymane Téliko ne va pas se dévier par rapport à ces propos. De toutes les façons, le fait que sa déclaration ne figure pas sur le primitif d’audience, signifie qu’il y a une volonté manifeste du tribunal à protéger un des siens », accuse-t-il.