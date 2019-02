Madické Niang réconforté par sa fille " Papa suis fière de toi..."

Il a certes perdu mais Me Madické Niang à travers son humour, lors de la campagne électorale émaillée souvent de violences verbales ou physiques, a pu gagner la sympathie d’un bon nombre de Sénégalais.



Après la tombée des résultats provisoires, une de ses filles dans un post facebook, repris par les Echos réconforte son père. « Tu t’es battu corps et âme. Je suis fière de toi, papa », a-t-elle d’abord clamé.



Ensuite, elle enchaîne par un clin d’œil à son programme de campagne Jam ak xeweul : «Tu voulais aider cette société à retrouver son identité. Tu voulais aider les sans voix. Tu voulais que le Sénégal soit parmi les pays en voie de développement. Par ta simplicité, tu as proposé la paix et l’abondance. »



Poursuivant son message, la fille de l’ancien ministre des Affaires étrangères tresse des lauriers à son père (« tu es le meilleur », « tu as gagné tout l’amour d’un peuple »). Elle ajoute : « Nous acceptons la volonté divine parce que tu as fait tout ce que tu devais faire. J’ai les larmes aux yeux en écrivant ces mots. »