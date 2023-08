Magal Touba : l’ANASER vise zéro accident

A quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière, Cheikh Oumar Gaye a évoqué les dispositifs mis en place pour la sécurité routière. Il se fixe comme objectif, zéro accident comme à Porokhane.



« C’est un grand programme qui est en train d’être déployé. La visité qu’on a faite chez le khalife général des Mourides à qui nous souhaitons longue vie et une très bonne santé, nous a permis d’avoir sa bénédiction et ses prières pour une édition du Magal avec zéro accident mortel », a dit M. Gaye, dans une interview avec Les Echos.



Il a rappelé que la mesure d’interdiction s’imposait. 80% des accidents mortels se produisent la nuit. « Quand on sait que la nuit, la mobilisation des secours ou bien des acteurs pour aider en cas d’accident, est très difficile », a-t-il expliqué.



Cheikh Oumar Gaye a estimé que c’est la raison pour laquelle l’Etat a pris ses responsabilités pour dire au moins de 23 heures à 05 heures du matin : «arrêter la circulation des véhicules de transport public de passagers permettra de diminuer le nombre d’accidents et de jouer sur la sinistralité durant cette période-là ».



A l’en croire, depuis la prise de ces mesures, les accidents ont drastiquement diminué. « Si on n’avait pas l’accident de Ngueune Sarr du mois dernier, on aurait un bilan très appréciable qui est un record en matière de baisse des accidents depuis les 5 dernières années », a-t-il soutenu.