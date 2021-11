Mahamat Idriss Déby, président du Tchad : "Ce n’est pas la France qui a fait ce choix"

Agé de 37 ans, président du Tchad depuis avril 2021, il rejette les accusations de coup d’état institutionnel, estimant que les circonstances dramatiques ont imposé sa désignation à la tête du pays. "Un coup d'État, c'est quelque chose de prémédité et ce qui s'est passé au Tchad, personne ne l'a prévu et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union Africaine soutient aujourd'hui cette transition", souligne-t-il, l'UA ayant en effet refusé de prendre des sanctions contre le pays.



Mahamat Idriss Déby réfute avoir été "adoubé" par le président Macron et clame que le Tchad est un pays souverain. "C’est un choix qu’on a fait, la France a compris ce choix", affirme-t-il, "ce n’est pas la France qui a fait ce choix ».



Dialogue national et transition



Le président tchadien pense que le calendrier de transition prévue pour durer 18 mois "est dans le bon timing" pour être respecté et qu’un dialogue national inclusif avec toutes les forces politiques ainsi que les groupes armés est en train de se concrétiser.