Maïmouna Bousso appelle Diomaye Faye et Ousmane Sonko à sceller un “pacte national” pour l’unité du pays

La députée Maïmouna Bousso est sortie de sa réserve pour se prononcer sur les rumeurs de tension au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. En cause, la décision du chef de l’État de démettre Aïda Mbodj de ses fonctions de coordinatrice de la coalition « Diomaye Président », une mesure qui aurait ravivé des divergences au sein du pouvoir.

Dans une vidéo émotive diffusée sur les réseaux sociaux, la parlementaire, visiblement au bord des larmes, a lancé un vibrant appel à l’unité entre les deux hommes. Elle a tenu à rappeler la responsabilité du chef de l’État dans la préservation de la cohésion nationale.

« J’indexe le président de la République Bassirou Diomaye Faye, parce que c’est lui le gardien de la Constitution. Il est au-dessus de tout. Ousmane Sonko a du tempérament, c’est vrai, il a des défauts mais aussi de nombreuses qualités. S’il y a un supposé conflit entre vous deux, c’est vous (Diomaye) qui avez tort, parce que Sonko est votre aîné, votre mentor en politique et vous a légué le Projet. Avec tout le sacrifice qu’il a fait, vous n’aurez jamais raison sur lui », a déclaré Maïmouna Bousso.

Appelant à la réconciliation et à la responsabilité, la députée a invité les deux dirigeants à tourner la page des querelles et à se recentrer sur les priorités nationales.

« Nous étions unis dans l’opposition et avons bravé des obstacles pour atteindre le pouvoir. Aujourd’hui, nous devons mettre nos égos et nos ambitions de côté. Les conflits ne peuvent pas nous diviser. Nous devons tout faire pour garder cette union. Des jeunes se sont sacrifiés pour ce projet », a-t-elle ajouté avec émotion.

Pour clore son message, Maïmouna Bousso a proposé un geste fort : la “signature d’un pacte national public entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, devant le peuple sénégalais”, afin d’apaiser les “tensions et raviver l’esprit d’unité qui les avait portés au pouvoir”.