Main tendue de Sonko aux responsables de l'APR/BENNO: des Sénégalais y voient de la perplexité (Vidéo)

Lors de sa dernière sortie, Ousmane Sonko, a tendu pour la première fois, la main, aux responsables du parti au pouvoir (APR/Benno). Du moins pour ceux qui ont les « mains propres » à le rejoindre pour construire ensemble le Sénégal prochainement. Un appel qui sonne mal à l'oreille pour ces Sénégalais croisés à la Place de l'indépendance (ville) qui voient la démarche perplexe. De l'avis de Gora Seck, commerçant de son état : « C'est parce que le leader de Pastef est arrivé à un tournant difficile de sa carrière politique qu'il cherche de l'aide au pouvoir. En plus, il se permet de dire, j'appelle ceux qui ont les mains propres. Alors il n'a qu'à nous donner les noms de ceux qui ont les mains propres ». L'agent de l'ambassade France, Samba Bassou abonde dans le même sens. Pour lui : « Sonko veut une chose et son contraire. Jadis, il combattait le système et aujourd'hui, il appelle le système à le rejoindre ». Mbaye Ndiaye, également, trouve « l'appel illogique ». Et trouve en l'homme (Sonko) un « comportement de celui qui se cherche. À la limite « immature. » Pour Badou Sidibé, agent immobilier : « Le Sénégal nous appartient tous. Alors, si ceux qui sont dans le pouvoir ont un comportement exemplaire, ils peuvent rejoindre Sonko et travailler dans l'intérêt du pays ».

Fana CiSSE

