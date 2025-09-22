Mairie de Dakar : l'Ige fouille la gestion de Barthélémy Dias

La défaite définitive de Barthélémy Dias devant la Cour suprême, qui acte la perte de la mairie de Dakar, pourrait n'être que le prélude à de nouveaux démêlés judiciaires pour le leader de "Senegal Bi niou Bokk". Une mission d'audit de l'Inspection générale d'État (IGE) s'est en effet penchée sur la gestion de la mairie il y a plusieurs mois, du temps de l'intérim assuré par Ngoné Mbengue, bien avant l'élection d'Abass Fall.



Si des irrégularités étaient découvertes, M. Dias, qui se vantait souvent de sa gestion d'un budget de 50 milliards de FCFA, risquerait de voir s'ouvrir contre lui une procédure judiciaire, un scénario souvent redouté par ses soutiens.



Selon L'Observateur, cette double menace judiciaire assombrit considérablement son avenir politique. Pour le professeur Demba Guèye, analyste politique, cette défaite est une "catastrophe" et un "naufrage politique". Une victoire lui aurait permis de consolider son nouveau mouvement et d'asseoir sa base à Dakar.



Désormais, son horizon semble bouché par plusieurs handicaps : une dimension politique encore perçue comme trop locale, un appareil politique à l'état embryonnaire, et une génération au pouvoir le tandem Diomaye Faye - Ousmane Sonko – qui est la sienne et ne lui fera "aucun cadeau".



Interrogé, le journaliste-analyste politique Assane Samb est plus nuancé. S'il reconnaît la dureté de l'attaque, il estime que "ce n'est pas la fin de Barthélémy Dias". Il souligne son charisme, son expérience et son entourage, autant d'atouts pour incarner une dynamique d'opposition dans un paysage politique en reconfiguration.



Face à ces défis, deux stratégies s'esquissent. D'une part, celle de la victimisation. Le Pr. Guèye estime que M. Dias pourrait exploiter cet effet, comme le Pastef l'a fait avant lui, s'il est poursuivi pour sa gestion municipale.



D'autre part, celle de l'inspiration de la "jurisprudence Sonko". M. Samb a rappelé que Barthélémy Dias, inéligible pour cinq ans sauf amnistie, pourrait suivre la stratégie de Ousmane Sonko en 2024 : rester un leader influent dans l'ombre en propulsant un candidat, pour représenter sa mouvance lors des futures échéances électorales.



