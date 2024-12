Mairie de Dakar : les FDS interrompent la conférence de presse de Barthélémy Dias

Les forces de défense et de sécurité, lourdement armées, ont finalement pénétré dans la salle où devait se tenir la conférence de presse de Barthélémy Dias. Les militants et sympathisants présents sur les lieux ont été neutralisés et n'ont plus accès à leur leader.



Actuellement, des discussions sont en cours entre le maire de Dakar et le commissaire de police.