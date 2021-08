Mairie de Golf Sud : la candidature de Lat Diop tout près de l’unanimité

C'est une unanimité qui se dessine pour le candidat Lat Diop, à la mairie de Golf Sud, au sein de la majorité face à une opposition presque inexistante. Après les alliés de Rewmi et des plus grandes forces politiques de l'Alliance pour la République (Apr), un autre soutien s'est manifesté en faveur de Lat Diop, directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et candidat déclaré à la succession de la mairesse socialiste, Aida Sow Diawara.



Cette fois-ci, c'est la seconde force politique, après la coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby), qui s'est alignée aux côtés de Lat Diop. C'est le Mouvement pour l'émergence de Golf-Sud (Megs) de Pape Amadou Fall.



Face à la presse hier jeudi, les membres dudit mouvement ont révélé avoir la même vision que Lat Diop concernant la gestion de la Commune de Golf Sud : «une gestion participative, une gestion transparente, une gestion démocratique et juste». «Donc la meilleure proposition de projet de gestion pour la commune de Golf Sud est celle de Lat Diop, qui a lancé d'ailleurs un appel à l'union au Megs et à l'ensemble des forces vives de la commune. Donc notre choix d'investir et d'accompagner Lat Diop est la conséquence d'une analyse lucide et cohérente qui a aussi pris en compte l'environnement politique de la commune de Golfe Sud», justifie-t-on.



L'occasion faisant le larron, les membres du Megs ont demandé à tous ceux qui ont envie de participer à la construction de leur commune de venir librement rejoindre leur alliance. «Le Megs est dans une dynamique de développement et d'accompagnement des populations sur le plan éducatif, social, environnemental et il trouvera en Lat Diop un complément idéal pour la bonne gestion de notre chère commune», disent-ils.