Malaise dans le secteur des transports routiers : l’intersyndicale du transport compte aller en grève le 25 novembre

L’intersyndicale du transport a déposé un préavis de grève à la date du 25 novembre, pour mettre terme aux tracasseries routières faites par la Douane, la gendarmerie et la police, et dénoncer les sabots que mettent les agents de la mairie, et l’arrêt du règlement 14.



« Je parle au nom de l’intersyndicale. Nous avons déposé un préavis signé entre les trois organisations syndicales auprès du Ministre des Infrastructures du Transport du désenclavement. Ce préavis compte trois. Le premier point contre les tracasseries routières faites par la Douane, la gendarmerie et la police. Le second point ce sont les sabots que mettent les agents de la mairie, que nous avons jugé anormal. Et le dernier point, arrêt du règlement 14. Voilà les trois (3) points que nous avons mis sur la plateforme, et que nous avons déposés au Ministère », a déclaré Gora Khouma Président de l’Union des routiers du Sénégal.



Gora Khouma au micro de Walf radio, invite l’intersyndicale à observer une grève le 25 novembre si rien n’est fait. « Nous demandons à l’intersyndicale, a tous les membres, transporteurs de personnes comme de marchandises d’observer le 25 novembre une grève pour réclamer nos droits par rapport aux trois points », dit-il.