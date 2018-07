Malang Diédhiou arrête sa carrière internationale

L'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou a annoncé jeudi sa décision de prendre sa retraite internationale avec "effet immédiat".

Il en a fait la révélation lors d'une réception organisée en l'honneur des arbitres sénégalais ayant pris part à la Coupe du monde 2018 par l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal (ANAFS), au Cercle mess des Officiers, à Dakar.

Diédhiou, l'un des trois sifflets sénégalais qui étaient en Russie, a indiqué qu'il demandera à la Fédération sénégalaise de football (FSF) d'en informer la CAF et la FIFA.



Dans un communiqué reçu à l'APS, l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal (ANAFS) explique vouloir, à travers sa réception, honorer les arbitres sénégalais ayant participé au Mondial 2018.

Elle estime que les arbitres internationaux Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba, ainsi que le préparateur physique Mademba Mbacké, "ont par la qualité de leurs prestations saluées par tous durant la coupe du monde en Russie, honoré notre pays, le Sénégal et le continent africain tout entier".



Le trio arbitral sénégalais composé de Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba est le seul africain à avoir officié durant la compétition. Il a dirigé trois matchs, dont le huitième de finale Belgique-Japon (3-2).

Les arbitres Malang Diédhiou et Djibril Camara, retenus dans le carré d'as de la Coupe du monde qui a pris fin ce dimanche avec la victoire 4-2 de la France aux dépens de la Croatie, ont été désignés réservistes du match de classement.

Cette rencontre a été remportée par la Belgique sur l'Angleterre 2-0, samedi