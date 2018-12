Mali : Aqmi dément la mort du chef Djihadiste Amadou Koufa

Plus de deux semaines après l’annonce de la mort du chef djihadiste Amadou Koufa par les autorités maliennes et françaises, lors d’une opération menée par la force spéciale française Barkhane dans la nuit du 22 au 23 novembre 2018, un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) fait un démenti et prétend une diversion face à la crise sociale française.