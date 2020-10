Mali- Deux #otages italiens aussi libérés : Les surprises dans la libération

que

Depuis lundi, les informations qui filtraient des négociations pour la libération des otages détenus par la filiale du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), notamment de Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin, l’humanitaire française, il n’était nulle part apparu les noms des deux italiens. C’est seulement dans la soirée du jeudi à travers un communiqué de la Cellule de crise pour la libération de Soumaïla Cissé, rattachée à la Primature malienneLe gouvernement malien a annoncé la libération des Italiens Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccalli. Jamais leurs noms n'étaient apparus jusqu'alors comme en passe de recouvrer la liberté.