Mali - Libération du leader de l'URD: Ambiance devant la résidence de Soumaila Cissé

Soumaïla Cissé devrait regagner son domicile. D'ailleurs devant sa résidence, l'ambiance était à la fête. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies et manifestaient leur joie entre vuvuzelas et concerts de klaxons. Une foule joyeuse composée d'enfants du quartier ainsi que de membres du club de soutien de Soumaïla Cissé. Tous là pour fêter son retour. Un dispositif de sécurité important a été mis en place. Deux camions de police sont venus assurés la sécurité de M. Soumaïla Cissé.



Demba Traoré, chef de communication de la cellule de crise de l’URD, également avocat et proche de Cissé, se réjouit de son retour : « C'est un grand soulagement au Mali, à Bamako. Cela faisait 198 jours que nous n'avions pas de nouvelles de l'honorable Soumaïla Cissé. [...] Aujourd'hui, nous allons faire plus que la fête, parce que Soumaïla est une forte personnalité au Mali et au-delà de nos frontières. . »