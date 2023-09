Mali: Macky Sall condamne "fermement l'attaque terroriste" perpétrée contre le "bateau Tombouctou"

Le président Macky Sall a condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » le 07 septembre 2023, au Mali.



« Je condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » ce 07 septembre 2023. J’adresse mes condoléances émues au Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, aux familles endeuillées et au peuple malien ami et frère. Paix à l’âme des victimes », a posté le président Sall.



Deux attaques distinctes ont visé « le bateau Tombouctou » sur le fleuve Niger et « la position de l'armée » à Bamba, dans la région de Gao (nord), avec « un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués », selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base.



La riposte de l'armée a permis de « neutraliser une cinquantaine de terroristes », ajoute le communiqué, selon lequel l'assaut contre le bateau a aussi fait « des blessés ainsi que des dégâts matériels ».

Les deux attaques ont été « revendiquées » par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jnim selon l'acronyme arabe), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, sur la plateforme de propagande Al-Zallaqa.