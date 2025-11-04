Mali : Un convoi de carburant ravitaille Bamako, l’espoir renaît

Un immense soulagement a gagné les rues de Bamako. Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2025, Un convoi exceptionnel, composé de plusieurs dizaines de camions-citernes remplis de carburant, a fait son entrée dans la capitale malienne, sous escorte renforcée des Forces armées maliennes. Cette livraison, la plus importante depuis le début de la crise énergétique, a été accueillie par une population en liesse, impatiente de voir la situation se normaliser. C’est ce qu’ont rapporté nos confrères de Malijet et Maliweb.



Depuis plusieurs semaines, le Mali fait face à une pénurie aiguë de carburant, provoquée par le blocage de certains axes stratégiques par des groupes armés. Cette interruption des corridors d’approvisionnement a entraîné une flambée des prix à la pompe comme sur le marché noir, ainsi que de nombreuses coupures d’électricité, paralysant l’économie et plongeant les ménages dans la précarité énergétique.



L’arrivée de ce convoi marque une avancée majeure sur le plan logistique et sécuritaire. Elle témoigne des efforts déployés par les autorités pour restaurer la chaîne d’approvisionnement et contenir les facteurs de déstabilisation.



En attendant la reprise régulière des livraisons, les Bamakois espèrent déjà que les stations-service pourront ouvrir de nouveau sans restrictions, et que la pression autour de l’accès à l’énergie commencera à retomber. Un premier pas vers un retour à la normale, dans un pays où le carburant reste vital pour le fonctionnement des services, des entreprises et de la vie quotidienne.



Le Premier ministre appelle à une mobilisation nationale



Face à la crise énergétique qui frappe le pays, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a réuni ce jeudi 30 octobre 2025 au Palais de Koulouba les autorités religieuses, traditionnelles, ainsi que les communicateurs traditionnels. Au cœur des échanges, la pénurie d’hydrocarbures et la situation sécuritaire qui complique l’acheminement des approvisionnements.



Dès l’entame, le chef du Gouvernement a rendu hommage aux Forces armées et de sécurité, rappelant la dangerosité extrême des convois de carburant. « Le carburant que nous recevons, c’est du sang humain », a-t-il déclaré avec fierté. Il a salué également la bravoure des conducteurs de citernes, qui continuent de parcourir les routes sous la menace constante des groupes armés.



Pour Abdoulaye Maïga, cette crise est le résultat d’une nouvelle stratégie de déstabilisation élaborée par les ennemis du Mali, déterminés à s’en prendre à l’économie et au quotidien des populations après leurs revers militaires. Il a réaffirmé que le Gouvernement surmontera cette épreuve comme les précédentes, mais cela passera impérativement par l’unité nationale. « Nous avons besoin des religieux, des légitimités traditionnelles et de tous les Maliens », a-t-il insisté.



Le Premier ministre a également tenu à rappeler que le terrorisme n’est associé ni à une communauté ni à une foi. « Ce sont des faits criminels étrangers à nos valeurs », a-t-il martelé, dénonçant une volonté manifeste de semer la discorde et de rompre la cohésion sociale.