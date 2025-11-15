Mali: des frappes de drones de l'armée tuent treize civils dont sept enfants dans la région de Tombouctou

Au Mali, les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, ont revendiqué des tirs de roquette, vendredi 14 novembre, contre trois positions de l'armée malienne et de ses supplétifs russes de l'Africa Corps, à Kidal. Aucun bilan n'a été communiqué. Ces frappes n'ont pas empêché les festivités organisées par les autorités de transition de se tenir. Il s'agissait de la célébration du deuxième anniversaire de la reconquête de la ville, fief des rebelles indépendantistes, par les forces maliennes. Le jour même et la veille, jeudi soir et vendredi soir, cette fois dans la région de Tombouctou, l'armée a opéré des frappes de drones qui ont tué treize civils dont sept enfants.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">