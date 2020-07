Mali: des proches du pouvoir trouvent inacceptables les propositions de l’opposition

Le Mali est toujours théâtre de revendications politiques fortes, celles du mouvement du Mouvement 5 Juin-Rassemblement des forces patriotiques. Mais cette coalition politico-civile emmenée par l'imam Mahmoud Dicko change de ton vis à vis du pouvoir.



Jusqu'alors, la demande numéro un de ce mouvement était la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais ce n’est maintenant plus le préalable. À la place, depuis ce mercredi, il propose au pouvoir un gouvernement de transition, assorti de certaines conditions, dont le droit de choisir le Premier ministre et la dissolution immédiate de l'Assemblé nationale.



Omar Gadigo, le coordinateur de la Convergence des forces républicaines, proche du parti au pouvoir, juge que ces revendications ne sont pas acceptables. Il estime qu’elles sont antidémocratiques et anticonstitutionnelles.



C’est anticonstitutionnel. Leurs propositions sont antidémocratiques et antirépublicaines. Ils ont quelle légitimité pour choisir le Premier ministre? Pourquoi un gouvernement de transition, pourquoi le président de la République chef de l’État a tendu la main pour qu’on aille au dialogue? Et il a dit qu’il va former un gouvernement d’Union nationale.