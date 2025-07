Mali : l'armée et ses supplétifs russes accusés d'exactions près de Gossi

L'armée malienne et ses supplétifs russes de l'Africa Corps sont une nouvelle fois accusés d'exactions. Une patrouille menée samedi 12 juillet 2025 dans un village proche de Gossi, dans la région de Tombouctou, est accusée par de nombreuses sources locales d'avoir tué plusieurs habitants. Des actes de pillages et de destruction sont également rapportés. La zone est notoirement fréquentée par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda.



Des vidéos tournées après le passage des soldats maliens et de leurs partenaires russes de l'Africa Corps dans le village d'Ighassane Nelwan, transmises à RFI, montrent un véhicule et des bâtiments calcinés.



Les associations locales de défense des droits humains Kal Akal et CD-DPA confirment au moins un civil tué -un agent de santé- et un vieil homme disparu, sans exclure que le bilan soit plus élevé. D'autres sources locales jointes par RFI avancent quant à elles 5 à 7 morts, décrits comme de simples habitants. Des blessés sont également signalés, ainsi que des boutiques et des maisons pillées, et d'autres véhicules brûlés.



Le village d'Ighassane Nelwan se trouve à une quarantaine de kilomètres de Gossi, dans la zone du Gourma, où les jihadistes du Jnim sont actifs. Ils ont d'ailleurs placé Gossi sous blocus en mai dernier, pour la plus grande souffrance des habitants. Il est donc tout à fait cohérent que l'armée mène des opérations dans la zone, mais les sources jointes par RFI accusent les soldats maliens et leurs partenaires russes d'exécutions extrajudiciaires, sans combat, et déplorent que les populations vivant dans la zone soient systématiquement considérées comme complices des jihadistes.