Mali : la Cédéao lève les sanctions commerciales et financières

Les leaders ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui affectaient le Mali depuis janvier et validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024.



« C'est acté ! Nous avons décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali», a déclaré à l'AFP un participant au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sous couvert de l'anonymat. L'information a été confirmée à l'AFP par un responsable de la Cédéao qui participait aussi au sommet.



Avec AFP