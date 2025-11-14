Mali: la HAC retire les chaînes françaises LCI et TF1

Dans sa décision, la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali a exigé l’arrêt immédiat de la diffusion de LCI et TF1 sur l’ensemble des bouquets audiovisuels du pays. Une mesure ferme, adressée à tous les distributeurs, à la suite d’une délibération du Collège de l’institution tenue la veille.

Selon le courrier signé par Hamidou Keïta, Secrétaire permanent de la HAC, cette sanction fait suite à l’émission Grand Dossier diffusée par LCI le dimanche 9 novembre 2025, et reprise par TF1 sur sa page web le même jour, sous les titres : « Mali, les Djihadistes aux portes de Bamako » et « Mali, le nouveau fief d’Al-Qaida ».



Les autorités maliennes estiment que ces contenus constituent une apologie du terrorisme, une diffamation envers les autorités, une incitation à la déstabilisation, et relèvent de la diffusion de fausses nouvelles.

Pour la HAC, les reportages incriminés franchissent les limites de l’éthique, de la vérification, mais également du respect dû à la souveraineté d’un État engagé dans la lutte contre l’extrémisme violent. L’instance dénonce un contenu anxiogène susceptible d’alimenter la propagande terroriste et à saper les efforts sécuritaires en cours.

Le courrier officiel insiste sur la gravité des manquements observés et rappelle que tout distributeur est tenu de suspendre automatiquement tout service étranger en cas d’injonction de la HAC. Les opérateurs maliens sont donc sommés d’exécuter cette directive sans délai.



