Mali : la Médiation internationale réitère son attachement à la mise en oeuvre de l'accord de paix

La Médiation internationale s’est réunie le 1er octobre 2020 pour échanger sur l’évolution de la situation au Mali, notamment la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger à l’aune des derniers développements qu’a connu le pays, informe un communiqué.



La Médiation s'est félicitée des marques d’engagement renouvelé des autorités de transition pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord de paix et encourage les parties signataires à le mettre en œuvre de bonne foi.



Elle a réitéré son attachement à la mise en œuvre de l’Accord et réaffirme son engagement à continuer à accompagner le Mali dans la transition en cours qu’elle souhaite apaisée et inclusive, exprimant le besoin de tenir une réunion du Comité de Suivi de l’Accord une fois le nouveau gouvernement de transition formé.