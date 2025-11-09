Mali : la tiktokeuse Mariam Cissé exécutée publiquement à Tonka

La jeune Tiktokeuse malienne, Mariam Cissée, âgée d’une vingtaine d’années, a été exécutée publiquement le vendredi 07 novembre à Tonka, sa ville natale située à une centaine de kilomètres de Tombouctou, au nord du Mali, selon nos informations. Cette tiktokeuse, suivie par plus de 96.000 abonnés sur le réseau social Tiktok, était un soutien inconditionnel des autorités de la transition de son pays.



Selon plusieurs témoins, la créatrice de contenus Tiktok a été enlevée le 06 novembre 2025 dans le cercle de Goudam (Nord), une localité en partie contrôlée par les groupes armés terroristes. Alors qu’elle participait à une foire commerciale, des individus armés lui ont intimé l’ordre de les suivre.



Après son enlèvement, Mariam Cissé a été conduite hors de la ville, à moto. Le lendemain, vendredi 07 novembre 2025, ses ravisseurs l’ont ramenée à la place centrale de Tonka (Place de l’Indépendance), avant de l’exécuter devant une foule médusée.