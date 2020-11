Mali: le fonds de la CPI à Bamako pour indemniser les victimes d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi

Environ un millier de personnes, principalement les ayants droits des saints des mausolées détruits à Tombouctou en 2012 lors de l’occupation terroriste, bénéficieront de compensations financières individuelles.



« Il y aura après des réparations collectives et là, il est difficile de dire combien de personnes seront touchés, précise Aude Le Goff, responsable du programme du fonds de réparation des victimes. Mais le but de cette décision, c’est justement de dire que toute la communauté dans son ensemble a été victime, et doit bénéficier de réparations. »



Des réparations symboliques ont été décidées ainsi que la poursuite de la réhabilitation des mausolées de Tombouctou. « C’est une victoire de la justice contre l’impunité », se réjouit Me Kassongo Mayombo, avocat des victimes du dossier Al Mahdi.



Une victoire car dans les dossiers de crime de guerre ou de crimes contre l’humanité, le fonds au profit des victimes palie la non-solvabilité des condamnés et le manque de moyens des États concernés.



Nouveux projets d'assistance aux victimes

Malgré cette avancée, la Malienne Mama Koité Doumbia, présidente du Fonds, souhaite aller plus loin : « Pour ce qui concerne l’assistance, il y a beaucoup de choses qui seront faites. Ce sont des reconstructions, des soins physiques, des soins mentaux des activités génératrices de revenus que nous faisons. On le fait en RDC, on l’a fait en Ouganda, et on le fera au Mali. »



Dans le pays, de nouvelles activités d’assistance pour les victimes des régions de Gao et de Mopti sont également prévues.