Mali: le gouvernement annonce la date des prochaines législatives

Au Mali, ce mardi 28 août, le gouvernement a annoncé les dates des prochaines élections législatives. Le premier tour se tiendra le 28 octobre et le second tour le 18 novembre prochains. Une annonce qui intervient quasiment dans la foulée du scrutin présidentiel qui a vu la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta, le 12 août, et débouché sur une crise post-électorale. Dans un communiqué adressé, hier mardi, à la communauté internationale, l’opposition évoque des arrestations extrajudiciaires dans ses rangs.