Mali: les banques resteront fermées ce lundi

L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF-Mali) a annoncé ce dimanche, 12 juillet tard dans la soirée que les banques et les établissements financiers au Mali resteront fermées ce lundi 13 juillet à cause du risque élevé de pillage.



« L’APBEF a décidé de la fermeture des banques sur toute l’étendue du territoire demain lundi 13 juillet 2020 en raison de la situation sociopolitique », c’est le message que les travailleurs des banques et établissements financiers au Mali ont reçu ce dimanche 12 juillet tard dans la soirée, rapporte nordsudjournal. Il faut rappeler que plusieurs stations d’hydrocarbures ont été saccagées par des manifestants anti pouvoir ce Week-end.



Le Mali connait des troubles sociopolitiques depuis quelques mois. Depuis le vendredi 10 juillet dernier, une violente manifestation, réprimée par les forces de l’ordre a causé la mort d’au moins 11 personnes et plus de 120 autres blessés.