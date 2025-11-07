Mali: les journalistes Malick Aliou Maïga et Youssoufa Moussa Touré arrêtés à Gao et Ansongo

Au Mali, les journalistes Malick Aliou Maïga, de la radio Aadar Koïma de Gao, et Youssoufa Moussa Touré, de la radio Aadar Koukia d'Ansongo, tous deux très connus et respectés dans ces régions du Nord, ont été interpelés mercredi 5 novembre. Malick Aliou Maïga a été libéré jeudi 6 novembre. Aucune communication officielle des autorités à leur sujet, mais selon les sources locales jointes par RFI, il leur est reproché d'avoir diffusé des informations ayant déplu aux autorités de Transition.



Malick Aliou Maïga a été arrêté mercredi 5 novembre par la brigade de recherche de Gao peu après 14 heures, avant d'être transféré au camp militaire Firhoun Ag Alançar de la ville. Youssoufa Moussa Touré a, quant à lui, été interrogé dans les locaux de la gendarmerie d'Ansongo.



Dans un communiqué transmis jeudi 6 novembre dans l'après-midi, la direction de la radio Aadar Koima de Gao informe de la libération de son journaliste Malick Aliou Maïga et remercie plusieurs organisations de la société civile qui se sont impliquées pour obtenir cette libération. À ce stade, Youssoufa Moussa Touré, de la radio Aadar Koukia d'Ansongo, est toujours détenu, mais les discussions se poursuivent pour obtenir sa libération, selon les sources jointes par RFI. Ni les autorités locales, ni les rédactions concernées n'ont communiqué officiellement sur les motifs de ces arrestations.



Mouvement de contestation

Selon des membres de l'entourage de ces deux journalistes et des notabilités de Gao et d'Ansongo, il leur serait reproché d'avoir relayé dans leurs journaux les communiqués de plusieurs ambassades – États-Unis, Allemagne ou Espagne, entre autres – qui demandent à leurs ressortissants de quitter le Mali en raison de la menace jihadiste grandissante et de l'embargo sur le carburant imposé par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim).



Surtout, les deux journalistes ont évoqué sur leurs antennes l'existence d'un mouvement de contestation défavorable aux autorités de transition. Ledit mouvement appelle à des rassemblements pacifiques vendredi.



Deux personnalités respectées pour leur intégrité et leur courage

Youssoufa Moussa Touré est une personnalité respectée à Ansongo, directeur de sa radio et professeur au lycée public de la ville.



Quant à Malick Aliou Maïga, il est une figure incontournable de Gao, réputé pour son intégrité, son courage et son patriotisme. En 2012, lorsque les régions du Nord étaient occupées par les groupes jihadistes, sa radio Aadar Koïma avait été la dernière à poursuivre ses programmes à Gao. Alors qu'il relayait à l'antenne la mobilisation des habitants contre l'amputation d'un homme accusé de vol, les jihadistes du Mujao avaient interrompu son journal en direct et l'avaient tabassé, le laissant grièvement blessé.



Toutes les sources locales jointes par RFI se disent aussi indignées par ces arrestations qu'inquiètes pour les deux journalistes.