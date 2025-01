Mali: soufflant le chaud et le froid, Choguel Maïga «remet le couvert» contre le régime

« Je voudrais souhaiter à tout le monde très bonne et heureuse année 2025 ». Les premiers mots pour présenter ses vœux aux militants venus à sa rencontre, et Choguel Maïga répond aux articles de presse qui, se basant sur un rapport du vérificateur général, révèlent qu’il est pointé du doigt dans des irrégularités financières : « Est-ce que quelqu'un manque de jugeote jusqu'à penser qu'un Premier ministre qui a fait près de quatre ans, il n'a volé que 35 millions ? ».



Acharnement

L’ancien Premier ministre malien dénonce ensuite un acharnement contre certains de ses militants. Sans nommément citer les auteurs, et il prévient : « Il faut éviter les abus. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. Même si on met tout le monde en prison, Il faut gouverner par la vertu. Tout homme politique qui exerce la peur et la terreur sur les gens, il finira toujours mal ».



Fleurs

A-t-il été trop loin dans la critique ? En tout, il jette subitement des fleurs aux militaires maliens : « Et personne ne va m'amener à dénigrer les militaires. C’est que sans eux, en ce moment précis, on n’allait jamais faire aboutir notre combat ». Choguel Maïga ne le cache pas, il sera de plus en plus présent sur la scène politique locale.