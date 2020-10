Mali: une centaine de jihadistes et prisonniers libérés par les autorités

Pour le moment, il y une certitude et des hypothèses. La certitude, c’est la libération ce week-end de plusieurs dizaines de jihadistes et de présumés jihadistes.



D’après nos informations, ces libérations ont eu lieu sur le territoire malien à au moins deux endroits. Vers le centre, et surtout dans le Nord, dans la localité de Tessalit située dans la région de Kidal frontalière de l’Algérie.



Vers des libérations d’otages ?



Concernant le motif de ces libérations, de source bien informée, elles rentrent dans le cadre de discussions, de négociations pour obtenir éventuellement la libération d’otages. Parmi les hypothèses, il pourrait s’agir de la libération de l’otage malien Soumaila Cissé, homme politique. Le chef de file de l’opposition du parlement dissous a été enlevé fin mars dernier dans le nord par de présumés jihadistes.



Autre hypothèse, la libération de Sophie Pétronin. La Française a été enlevée en décembre 2016 dans le nord du Mali. La dernière preuve de vie la concernant date du mois d’avril 2020.