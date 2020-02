Malick Gackou accule le régime: « dans 72 heures, le peuple sénégalais va s'organiser pour rapatrier nos concitoyens de Wuhan»

Le leader du Grand Parti, Malick Gackou, s’est exprimé sur la situation des 12 étudiants sénégalais coincés en Chine, précisément à Wuhan, épicentre du Coronavirus. Il a donné un ultimatum de 72 heures au Gouvernement pour leur rapatriement, lors d’une tournée politique dans la commune de Sandiara, près de Mbour.



« Si dans les 72 heures le Gouvernement sénégalais ne prend pas les dispositions pour rapatrier nos compatriotes, le peuple sénégalais va s'organiser pour rapatrier nos concitoyens, afin qu'ils soient en sécurité dans cette terre sénégalaise de la Teranga, dans cette terre accueillante et si bienfaisante pour les étrangers », indique-t-il.



« Le gouvernement sénégalais a déclaré son incapacité à rapatrier nos compatriotes. Le rapatriement de nos compatriotes est devenu une question de dignité nationale. Le Sénégal, ce grand peuple qui incarne l'espoir, qui veut jouer sa partition en Afrique et dans le monde ne peut pas être incapable de rapatrier ses enfants », affirme Gackou.



Selon lui, toutes les nations du monde s'organisent pour rapatrier leurs compatriotes. De ce fait, ils vont étudier les voies et moyens pour que leur retour au Sénégal soit effectif et dans les plus brefs délais. « Nous manifestons notre solidarité au peuple chinois. Le gouvernement devrait entendre le cri de cœur de ses citoyens », a-t-il conclu.



Douze (12) étudiants sénégalais sont coincés en Chine, dans la ville de Wuhan, épicentre du Coronavirus, une épidémie qui a déjà plus de 425 morts. Le Président Macky Sall a indiqué lundi que le pays ne dispose pas de « moyens logistiques » pour les acheminer et les accueillir en toute sécurité. Mais, les parents de ces étudiants ont faire face à la presse mercredi, pour exiger de l’Etat le rapatriement de leurs enfants.