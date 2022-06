Maltraitance sur son chat: Zuma condamné à 180 heures de travaux non rémunérés

Le verdict est tombé pour Kurt Zouma. Le tribunal a condamné l’international français 180 heures de travaux non rémunérés, rapporte le média anglais The Mirror. Le défenseur ne pourra pas non plus posséder de chat pendant cinq ans, ajoute la même source.



Un moindre mal pour l’ancien joueur de Saint-Etienne puisque ce dernier risquait une peine de prison. Son frère, Yoann Zouma, est lui condamné à 140 heures de travaux non rémunérés.



Il y a quelques mois, Kurt Zouma faisait polémique en Angleterre après que des vidéos de lui frappant violemment son chat sont apparues sur les réseaux sociaux.