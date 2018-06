Mamadou Gassama de nouveau honoré

Depuis une semaine, les distinctions se multiplient pour Mamoudou Gassama, le jeune malien qui a sauvé un enfant le 26 mai dernier à Paris.



La dernière en date est la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris qui lui a été décernée par la maire Anne Hidalgo lundi.



A lire aussi : Mamoudou Gassama "est vraiment un héros"



Dans l'après-midi du mardi, Mamoudou Gassama s'est rendu à la Préfecture de Seine-Saint-Denis située à Bobigny en région parisienne.



Il avait rendez-vous avec le préfet en personne dans le cadre de ses démarches administratives en vue de sa prochaine naturalisation.



Le jeune malien ne passe pas inaperçu et certains visiteurs à la préfecture ont profité de sa présence pour faire quelques photos avec celui qu'ils qualifient de héros.



"Vraiment je suis content : ma vie a changé parce que tout le monde prend photo avec moi…ils m'appellent héros. Tout le monde m'appelle héros mais je me considère comme tout le monde parce que quelqu'un d'autre peut faire ce que j'ai fait" affirme Mamoudou Gassama.



Le jeune malien est intimidé par tous les hommages reçus des autorités de l'Etat. Pour l'aider à gérer ces moments, son grand frère Diaby Gassama le suit dans tous ses déplacements.



"Mon frère ne s'attendait pas du tout à ça. Mon frère a sauvé un enfant et on ne croyait pas que cela allait durer. A travers le monde entier je reçois des coups de fil de partout, sur Facebook, les médias sociaux…c'est incroyable" explique Diaby Gassama.



Mamoudou Gassama devrait intégrer le 1er juillet prochain la caserne des sapeurs-pompiers de Champerret située dans le 17ème arrondissement de Paris.