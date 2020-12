Mamadou Lamine Diallo accule Diouf Sarr: « il ne veut toujours pas rendre compte des 64 à 90 milliards de FCFA de la lutte contre le Covid-19 »

« Diouf Sarr ne veut toujours pas rendre compte des 64 à 90 milliards de FCfa qui lui ont été confiés pour lutter contre la covid19 en 2020. se présentant comme économiste, à la tête de 3.000 cadres sérieux de l’APR, il est incapable de construire des centres de traitement covid après 9 mois, là où la chine peut construire un hôpital équipé de 9.000 lits en 10 jours ». C’est en ces termes que le Président du mouvement Tekki s’en prend à Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’ Action sociale.



De gros cailloux dans le jardin du Ministre de la santé

Guéri du coronavirus, Mamadou Lamine Diallo déterre les armes. Il jette des pierres énormes dans le jardin de Abdoulaye Diouf Sarr. Après avoir remercié le personnel sanitaire, il s’en est pris au ministre de la santé et de l’action sociale. Pour lui, ce dernier n’a plus l’autorité de gérer le coronavirus au Sénégal.



Chapelet de récriminations

Il égrène ainsi un chapelet de récriminations à l’endroit du maire de Yoff. il dénonce et promet de déposer sur la table du Président de l’ Assemblée nationale Moustapha Niasse une question écrite adressée à Abdoulaye Diouf Sarr mettant en relief son impuissance à édifier des centres de traitement covid. Il évoque les cas de l’hôpital Fann ou encore Dalal Diam de Guédiawaye : « si vous faites un tour à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye ou à l’hôpital Fann de Dakar, vous verrez que les bâtiments devant abriter les centres de traitement covid sont loin d’être achevés. A l’hôpital Fann, il est incapable de construire un bâtiment préfabriqué d’une trentaine de lits après 9 mois. c’est proprement scandaleux. Je lui adresserai une question écrite à ce sujet ».



Très remonté contre le ministre, il laisse éclater sa colère : « Diouf Sarr, obnubilé par son ambition de maire de Dakar, empêtré dans la business-covid se moque de la santé du peuple ». Sur un autre registre, le parlementaire s’est intéressé au phosphate qui est une ressource à préserver. Sa conviction est que nos dirigeants bradent cette richesse. Il exprime son amertume et esquisse des pistes de solution pour mieux gérer ce produit provenant de notre sous-sol. Il interpelle les autorités.



Avec Direct News