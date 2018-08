Man Utd : Mourinho prêt à claquer la porte ?

La situation se tend du côté de Manchester United. Particulièrement déçu par le mercato estival, l'entraîneur José Mourinho, régulièrement attaqué pour son style de jeu frileux, réfléchirait sérieusement à claquer la porte, affirme le Daily Mirror. Entretenant des relations très fraîches avec le directeur général, Ed Woodward, le Portugais, également frustré par ses rapports conflictuels avec le milieu de terrain Paul Pogba, se retrouve de plus en plus isolé et une première démission dans sa carrière d'entraîneur ne serait pas une surprise, rajoute le média britannique.



Pour ne rien arranger aux affaires du Special One, l'ex-coach du Real Madrid, Zinédine Zidane, se montre séduit par le challenge mancunien . De là à débarquer dans l'immédiat pour prendre la place de Mourinho ? Rien n'est moins sûr... En tout cas, le Lusitanien se trouve sous pression.