Manchester City et Chelsea chutent à domicile

Manchester City a été surpris à domicile par Crystal Palace (2-3) samedi et voit Liverpool s'éloigner en tête du classement. Leicester City a gagné à Chelsea (1-0).



Manchester City pourrait bien regretter dans quelques mois les points perdus en décembre. Déjà battus par Chelsea (0-2, le 8 décembre), les Citizens ont subi ce samedi une inattendue défaite (2-3) à domicile contre Crystal Palace. Face à l'équipe très défensive concoctée par Roy Hodgson, les champions en titre semblaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Ilkai Gundogan sur un bon centre de Fabian Delph (27e). C'était sans compter sur l'extrême efficacité de leur adversaire.



Chelsea s’est fait surprendre par Leicester et Jamie Vardy (50e).