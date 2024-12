Manchester City s’enfonce dans une crise historique, la Coupe du monde 2034 divise l’Europe

Alerte rouge à Manchester City, l’attribution de la Coupe du monde 2034 fait débat, le Bayern Munich tient le successeur de Müller, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Manchester City en grand danger



Mais où est passé le Manchester City de Pep Guardiola ? Les Skyblues ont vécu une nouvelle sale soirée à Turin hier pour le Manchester Evening News. Nouvelle défaite 2-0, la 7ème sur les 10 derniers matchs. Cette saison tourne au cauchemar et City ne parvient pas à sortir de la crise. La faute à des cadres sans idées ni confiance à l’image d’Ederson, fautif.



Une statistique qui illustre ce déclin ; depuis le début du mois de novembre, Manchester City a encaissé plus de buts (21) toutes compétitions confondues que toute autre équipe des cinq grands championnats européens. Gündoğan a fait part de son incompréhension, Guardiola continue de se remettre en question, mais voilà, City est 22ème au classement et sa qualification est en danger. La prochaine rencontre face au PSG sera décisive pour les deux équipes.



La Coupe du monde 2034 fait déjà scandale



C’est officiel, la FIFA a désigné l’Arabie saoudite comme pays hôte de la Coupe du monde 2034 ! La presse italienne s’est empressée de réagir à cette nouvelle. Et en Italie, on crie au scandale sur l’organisation de cette compétition. Idem chez nous en France, où cette décision signe la victoire de la politique et du business, juge L’Equipe. Les Anglais s’attaquent à leur fédération, qui a validé ce choix qui va à l’encontre des droits humains.



En revanche au Portugal et en Espagne, pays qui ont obtenu l’organisation de la Coupe du monde 2030, les critiques sont moins virulentes et on préfère se concentre sur l’obtention de l’édition 2030.



La légende Müller sur le départ



En Bavière, on s’apprête à perdre une légende. Bild explique que Thomas Müller, en fin de contrat en juin prochain, dispute ses derniers matchs avec son club de toujours. Ni Müller, ni le Bayern n’ont encore communiqué sur une éventuelle prolongation, qui ne serait pas à l’ordre du jour à en croire Kompany. Et pour préparer l’après-Muller, le Bayern a peut-être trouvé son homme, Jonathan David.



Toujours selon le journal, le Canadien est libre de choisir sa future destination dans 15 jours. Le Lillois voulait s’offrir au Barca mais les Bavarois sont aussi dans la course. Ils voient en lui le complément idéal à Harry Kane, et ont commencé à négocier avec lui.