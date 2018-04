Manchester United : Anthony Martial refuse de prolonger son contrat et déclare son envie de partir

.L’histoire d’Anthony Martial à Manchester United touche peut-être à sa fin. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant de 22 ans a refusé la prolongation de contrat que ses dirigeants lui ont proposée. Ces derniers lui offraient un nouveau bail de cinq ans, mais l’international français a préféré décliner.



Réduit à un rôle de doublure depuis l’arrivée d’Alexis Sanchez en janvier, l’ancien Monégasque, transféré en 2015 pour 60 millions d'euros, ne supporte plus cette situation. Avant le mercato d’hiver, il avait inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives cette saison. Mais son temps de jeu s’est considérablement réduit ces dernières semaines.



Des relations assez froides avec Mourinho

Au point que Martial ne se sente plus considéré par le club anglais. Ses relations avec son entraîneur José Mourinho sont d’ailleurs assez froides depuis le début de l’année. Sous contrat jusqu’en 2019, le buteur formé à l’OL dispose d’une année en option, mais il souhaite partir dès cet été.



