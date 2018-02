Manchester United : la dernière sortie fracassante de Mourinho sur l’affaire Pogba

Avant de se livrer à une analyse plus poussée de la situation en toute clairvoyance. Pour le coach lusitanien, son joueur traverse une zone de turbulences mais il concède volontiers que son rôle reste de l’aider à tutoyer à nouveau les sommets. « Dans les derniers matchs, il n’a pas bien joué, c’est une mauvaise période, fin de l’histoire. Maintenant, c’est mon problème et celui de Paul, qu’il améliore son niveau de performance, vous n’avez pas besoin d’être un menteur pour révéler cela. Le débat sur sa position est assez ridicule à discuter parce que je pense que, sans être irrespectueux envers d’autres pays, nous avons ici des grands consultants. Plusieurs centaines d’entre eux connaissent bien le football et je voudrais que quelqu’un me dise dans quelle position a évolué Pogba contre Newcastle, » demande un Mourinho incisif à l’assistance présente.



Ce dernier décrypte alors le positionnement de l’ancien joueur de la Juventus sur le pré face aux Magpies. Une séance improvisée de tableau noir se déroule alors en pleine conférence de presse. « Il a joué milieu de terrain, mais nous avons joué avec un numéro six et deux numéros huit, ou deux six et un dix. Habituellement nous jouons avec un six et deux huit, nous jouons avec Matic comme six, Lingard sur la droite de Matic et Pogba sur sa gauche. Vous connaissez le système préféré de Pogba ? 4-3-3 ? Est-ce que vous connaissez la position favorite de Pogba dans un 4-3-3 ? Numéro huit sur la gauche, donc il est facile et honnête et objectif de dire que Paul n’a pas bien joué contre Newcastle. Mais certaines personnes sont payées des millions, ne laissez pas les gens lire des choses que ne sont pas véridiques. Vous êtes payés pour faire lire le jeu et l’expliquer, ne dites pas de connerie, » achève ainsi l’ancien coach de Chelsea. Une mise au point que n’oublieront pas de sitôt les journalistes présents...



Foot mercato