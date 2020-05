Manchester United touche au but pour Moussa Dembélé, ce détail qui met le Real Madrid en alerte sur Eduardo Camavinga

Le Real compte bien profiter de la situation



On commence en Espagne. Eden Hazard est la meilleure recrue du Real Madrid explique As, ce mardi. Lui et Marco Asensio font leur grand retour, et pourraient faire du bien à l'effectif de la Casa Blanca. Mais sur son site internet, le média ibérique nous parle d'un autre transfert, celui d'Eduardo Camavinga. D'après As, le Real Madrid est en état d'alerte, après l'information du Times, affirmant qu'il pourrait ne pas y avoir de tour préliminaire pour la prochaine Ligue des Champions. Une décision de l'UEFA qui pourrait alors pousser Rennes hors de la C1, et ainsi permettre au club madrilène de s'emparer du jeune Français tant convoité. Autre information qui concerne le mercato des Merengues, l'Atlético serait en négociation avec son voisin, pour faire venir James Rodriguez. Lui qui joue peu sous les ordres de Zizou, pourrait donc changer d'air, sans trop voyager. Les discussions entre les deux clubs seraient bien avancées.



MU va lâcher 68 M€ pour Dembélé



Du côté de l'Angleterre, l'information mercato du jour c'est celle qui concerne Manchester United. En effet, comme le rapporte le Daily Express, les Red Devils sont à deux doigts de boucler l'opération Moussa Dembélé. Le quotidien britannique parle d'un transfert à 60 M£, soit plus de 68 M€. Cela fait maintenant des mois que le club mancunien veut le faire venir, et le surveille de près. La direction du club anglais compte profiter de l'absence de compétition européenne à l'OL pour signer le Français, qu'elle attend comme le nouveau Lukaku.



Lautaro Martinez au Barça c'est fait, ou presque...



Et puis de nouveau en Espagne, le dossier Lautaro Martinez touche au but ! Selon Sport, c'est ok pour Lautaro, ou presque... Le joueur et le club catalan auraient un accord verbal pour un contrat de 4 ans. Quant à l'Inter et le FC Barcelone, ils seraient tout proche de trouver un point d'entente, les négociations tourneraient autour d'une somme de 60 M€, et deux joueurs, en échange de l'attaquant argentin. Le club lombard serait d'accord pour prendre Arturo Vidal, mais le deuxième joueur devra être un latéral. Soit Nelson Semedo, soit Emerson, d'après le journal catalan. Mais si on en croit le Corriere dello Sport, c'est un troisième nom qui pourrait prendre le couloir droit de l'Inter. Il s'agit de João Cancelo qui ferait ainsi son retour à Milan, à la suite d'une série d'échanges.