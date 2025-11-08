Manifestation “Niakhtou National” : La police barricade le terrain de Sacré-Cœur 3, sur la VDN

Le terrain de Sacré-Cœur 3, choisi comme lieu de la manifestation, a été entièrement bouclé par la police. Un dispositif sécuritaire massif est en place : des policiers à bord de véhicules blindés et de pick-up surveillent attentivement les environs.

Des camions de police sont positionnés à chaque angle, afin de faire respecter l’arrêté préfectoral. Toutes les ruelles menant au site sont barricadées, avec des agents en faction filtrant strictement les entrées et sorties. Il faut présenter une justification valable pour franchir les barrages.

À midi, aucun membre du collectif "Niakhtou National" n’avait encore été aperçu sur les lieux. La manifestation, elle, reste annoncée pour 15 heures.

Il est midi au terrain de Sacré-Cœur 3, sur la VDN, où l’opposition regroupée au sein du collectif “Niakhtou National” maintient sa volonté d’organiser une manifestation ce samedi 8 novembre, en dépit de l’interdiction du préfet de Dakar. Mais les forces de l’ordre ont déjà déployé un important dispositif pour empêcher tout rassemblement susceptible de troubler l’ordre public.