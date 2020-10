Manifestation de l’opposition: la ville de Bonoua paralysée ce lundi

Des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants se réclamant de l'opposition ont éclaté de lundi 19 octobre 2020 dans la localité de Bonoua. Plusieurs barricades ont été érigées sur les principales artères de la ville, les commerces et écoles sont restés fermés à la mi-journée.



Tôt ce matin, les manifestants ont obstrué la voie principale de la ville de Bonoua, entraînant une perturbation de la circulation. En attendant le bilan officiel, plusieurs témoignages sur place font état de la mort d'un jeune manifestant décédé des suites à une blessure par balle.



Ces manifestations font suite à l'appel des leaders de l'opposition lancé le 16 octobre dernier. Ils appellaient leurs militants à passer à la phase active de la désobéissance civile en faisant barrage à toutes les activités menées lors de la campagne et de l'élection du 31 octobre prochain.



En août, des manifestations de l'opposition dans la ville avaient conduit à des heurts. Le bilan faisait état d'un mort, des magasins, des cars pillés et incendiés.