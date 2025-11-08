Manifestation du collectif “Niakhtou National” : arrestation de Massaly, Djiby Ndiaye et Rifou

La tension monte encore d’un cran à Sacré-Cœur. Les arrestations se poursuivent. Mouhamed Lamine Massaly vient d’être arrêté lors de la marche du mouvement "NiakhtouNational".
Dans le même temps, les gendarmes ont interpellé Djiby Ndiaye du NFFA, ainsi que le rappeur Rifou.
