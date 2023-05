Manifestations F24 à Paris : Aly Bathily (RV) met en garde Macky contre une éventuelle 3e candidature

Le Coordonnateur de la République des Valeurs/Réewum Ngor - France, Aly Bathily, a mis en garde le président Macky Sall contre toute tentative d'une éventuelle 3e candidature, lors de la manifestation du F24 à Paris ce samedi.



« Cet après-midi nous avons battu le pavé dans les rues de Paris pour défendre la démocratie sénégalaise avec la Diaspora, et au-delà défendre une Afrique définitivement démocratique avec des dirigeants respectant nos institutions », a déclaré M. Bathily.



« Nous avons demandé au Président Macky Sall de respecter les termes de la charte fondamentale de notre pays, qui depuis 2001, a définitivement tranché la question du nombre de mandats auquel un président a le droit : DEUX», a-t-il ajouté.



Le coordonnateur de RV a insisté sur le fait que le Président Macky Sall n’a « pas le droit de briguer une 3ème candidature, par conséquent un 3e mandat ». « Cela a été rappelé hier à Dakar par le Président de notre formation politique Thierno Alassane Sall», a-t-il soutenu.



« Après 10 ans à la tête du pays nous invitons le Président Macky Sall à quitter la présidence de la République du Sénégal et organiser une élection libre et transparente, comme il l’avait conseillé au Président Wade en 2011», a-t-il dit, rappelant que « le seul et unique point qui a motivé (leur) adhésion à la plateforme des forces vives de la nation (F24) reste notre PPDC, Plus Petit Dénominateur Commun : NON À LA 3ÈME CANDIDATURE DE MACKY SALL !».