Manifestations des partisans de Sonko: 45 personnes arrêtées, 5 blessés graves

Après les échauffourées d'hier, lundi, ayant opposé la police à des militants et sympathisants de l’opposant Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viol, l'heure est au bilan. Quarante cinq (45) personnes ont été interpellées par les éléments déployés sur le terrain dans les différents points de manifestations.



Selon une source policière, les manifestants sont poursuivis pour rassemblement interdits en raison de la covid_19, atteinte à la sûreté de l'État, destruction de biens publics et privés.



Il est également signalé 5 blessés graves qui sont actuellement pris en charge au niveau du SAMU National et de l'Hôpital Grand-Yoff.