Manifestations en vue: Dakar Dem Dikk suspend son trafic ce mercredi

La société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (DDD), a décidé de suspendre pour la journée du mercredi 29 mars 2023 ses liaisons urbaines et interurbaines « Il est porté à la connaissance de ses usagers que les réseaux urbain et interurbain sont suspendus pour la journée du Mercredi 29 Mars 2023 », informe la société à travers un communiqué.



Tout de même, la société à présenté ses excuses « auprès de ses clients du désagrément et de tout autre inconvénient qui pourrait découler de cette suspension temporaire du réseau ».